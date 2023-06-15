В Калининграде десятиклассник расстрелял мальчика из страйкбольного автомата
В Калининграде десятиклассник расстрелял 13-летнего мальчика из страйкбольного автомата, пишет Amber Mash. Нападение произошло, когда пострадавший гулял вокруг одного из заброшенных зданий. В какой-то момент в его спину, шею, грудь и голову полетели пластиковые пули.
По словам мамы школьника, она уже знает имя стрелка. Выяснилось, что он ведёт себя так уже не в первый раз.
"Неравнодушные мальчики выяснили, что он уже не первый раз так себя ведёт, поэтому мне никаких компенсаций не надо. Я просто хочу, чтобы люди знали, что нельзя так поступать. <...> Это должно быть наказано", — заявила женщина.
Как пишет Mash, 17-летний нападавший из семьи мигрантов и учится в школе № 38. В мальчика он открыл огонь из страйкбольного автомата типа немецкого H&K G36, способного выпускать шарики калибра 5,56 со скоростью примерно 110–115 метров в секунду. Подростком уже занимается полиция.
Лайф рассказывал, как в Москве подросток прострелил глаз 11-летнему школьнику. Во время игры пострадавший приставил пневматический пистолет к своей голове, а старший из них нажал на курок. Ребёнка доставили в больницу с проникающим ранением левого глаза.
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