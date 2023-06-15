В Калининграде десятиклассник расстрелял мальчика из страйкбольного автомата

В Калининграде десятиклассник расстрелял 13-летнего мальчика из страйкбольного автомата, пишет Amber Mash. Нападение произошло, когда пострадавший гулял вокруг одного из заброшенных зданий. В какой-то момент в его спину, шею, грудь и голову полетели пластиковые пули.

По словам мамы школьника, она уже знает имя стрелка. Выяснилось, что он ведёт себя так уже не в первый раз.

"Неравнодушные мальчики выяснили, что он уже не первый раз так себя ведёт, поэтому мне никаких компенсаций не надо. Я просто хочу, чтобы люди знали, что нельзя так поступать. <...> Это должно быть наказано", — заявила женщина.

Как пишет Mash, 17-летний нападавший из семьи мигрантов и учится в школе № 38. В мальчика он открыл огонь из страйкбольного автомата типа немецкого H&K G36, способного выпускать шарики калибра 5,56 со скоростью примерно 110–115 метров в секунду. Подростком уже занимается полиция.