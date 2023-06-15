Прапорщик из Озёрска сделал из жены вебкамщицу, чтобы погасить ипотеку

На Урале бывшего прапорщика обвиняют в том, что он взял в сексуальное рабство собственную жену и заставляет её заниматься вебкамом для выплаты ипотеки. По данным Ural Mash, тревогу забили друзья семьи после появления провокационных видео, записанных супругой экс-военного из Озёрска.

Карьера россиянина в вооружённых силах оборвалась в 2018 году, когда он завёл несколько аккаунтов в YouTube и начал наполнять каналы вызывающими роликами. В итоге новоявленного блогера уволили из военной части, лишив всех льгот, а затем видео интимного характера начала активно записывать его жена и мать двоих детей.

Сейчас во всех деталях произошедшего разбирается полиция. Подавшие заявление знакомые этой семьи утверждают, что добровольно женщина на это точно не решилась бы. Близкие убеждены, что глава семейства принуждает супругу к этому занятию ради дополнительного дохода из-за обязательств по ипотеке.