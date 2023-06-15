Минюст проверяет Ельцин-центр на предмет иноагентства
Российский Минюст начал проверку Ельцин-центра в Екатеринбурге на предмет деятельности иностранного агента. Об этом сообщил в четверг замглавы ведомства Олег Свириденко на заседании Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны.
Заявление о проверке прозвучало в ответ на реплику одного из депутатов, члена фракции "Единая Россия" Андрея Альшевских, который призвал надзорные органы "раз и навсегда" прекратить споры и спекуляцию вокруг деятельности Ельцин-центра и, если там есть нарушения, выявить их и опубликовать.
"Что касается проверки, то мы её начали. Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас идёт глубокая проверка. И, наверное, вы правы в том, что, когда проверка закончится, результаты будут уже налицо", — пояснил замминистра.
Ельцин-центр — общественный, культурный и образовательный центр, открытый в Екатеринбурге в 2015 году под эгидой одноимённого фонда рядом с кварталом Екатеринбург-Сити. Вокруг его деятельности всегда было много споров, а проверки проводились даже сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД РФ по Свердловской области. Ранее известный российский режиссёр, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков призвал закрыть Ельцин-центр. А вот пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в своё время высказывался, что в работе Ельцин-центра были эпизоды, вызывавшие дискуссии, но осуждать Ельцин-центр как институт как таковой нельзя, следует разбирать конкретные антигосударственные проявления.