Минюст проверяет Ельцин-центр на предмет иноагентства

Российский Минюст начал проверку Ельцин-центра в Екатеринбурге на предмет деятельности иностранного агента. Об этом сообщил в четверг замглавы ведомства Олег Свириденко на заседании Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны.

Заявление о проверке прозвучало в ответ на реплику одного из депутатов, члена фракции "Единая Россия" Андрея Альшевских, который призвал надзорные органы "раз и навсегда" прекратить споры и спекуляцию вокруг деятельности Ельцин-центра и, если там есть нарушения, выявить их и опубликовать.