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15 июня, 08:47

Строитель защитных сооружений пострадал от дрона ВСУ в Курской области

Строитель защитных сооружений пострадал в результате атаки украинского дрона в Курской области. Как сообщает SHOT, 14 июня беспилотник ВСУ залетел на территорию Глушковского района и сбросил боеприпас.

49-летнего мужчину доставили в больницу с осколочным ранением ноги, его жизни ничего не угрожает. Защитная линия не повреждена.

ПВО РФ сбила украинский дрон-разведчик "Фурия" в Шебекинском городском округе

ПВО РФ сбила украинский дрон-разведчик "Фурия" в Шебекинском городском округе

А ранее стало известно, что ВСУ впервые атаковали Белоруссию дроном-камикадзе. Пограничники уничтожили ударный дрон в конце мая в Гомельской области.

Обложка ©

Getty Images / Lev Radin / Pacific Press / LightRocket

Александра Вишнякова
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