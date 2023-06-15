Строитель защитных сооружений пострадал от дрона ВСУ в Курской области

Строитель защитных сооружений пострадал в результате атаки украинского дрона в Курской области. Как сообщает SHOT, 14 июня беспилотник ВСУ залетел на территорию Глушковского района и сбросил боеприпас.

49-летнего мужчину доставили в больницу с осколочным ранением ноги, его жизни ничего не угрожает. Защитная линия не повреждена.