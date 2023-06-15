Захарова: Украина отвергает любые возможности для переговоров с Россией

Украина в угоду Запада принципиально отвергает любые возможности для переговоров с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на полях ПМЭФ. Она напомнила, что Киев заблокировал их проведение на законодательном уровне, что является уникальным случаем.

"Я не уверена, что вообще есть такой прецедент в мире, когда какой-либо режим, какая-то правящая верхушка сама себе запрещала ведение переговоров с кем-либо ещё, но это случилось на Украине", — добавила она.