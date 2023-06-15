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15 июня, 09:02

Захарова: Украина отвергает любые возможности для переговоров с Россией

Украина в угоду Запада принципиально отвергает любые возможности для переговоров с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на полях ПМЭФ. Она напомнила, что Киев заблокировал их проведение на законодательном уровне, что является уникальным случаем.

"Я не уверена, что вообще есть такой прецедент в мире, когда какой-либо режим, какая-то правящая верхушка сама себе запрещала ведение переговоров с кем-либо ещё, но это случилось на Украине", добавила она.

Захарова назвала киевский режим группой "кровавых клоунов" под эгидой НАТО

Захарова назвала киевский режим группой "кровавых клоунов" под эгидой НАТО

Ранее Мария Захарова заявила, что Запад взрастил на Украине монстра. По её словам, теперь накаченный оружием киевский режим никому не будет подчиняться.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Матвей Константинов
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