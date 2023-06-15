Регион

Уведомления отключены

15 июня, 09:16

Путин поздравил севастопольцев с юбилеем города и вспомнил важнейшую историческую веху

Путин поздравил севастопольцев, напомнив об историческом возвращении Крыма в РФ

Президент РФ Владимир Путин обратился с поздравлениями к жителям Севастополя в день 240-летия города, напомнив об их историческом решении вернуться в Россию. На сайте Кремля публикуется текст телеграммы.

"Исторической вехой стал для города день 16 марта 2014 года, когда севастопольцы вместе с крымчанами продемонстрировали ясную волю — навеки быть вместе с Россией. Сегодня вы твёрдо отстаиваете и защищаете свой выбор, проявляя выдержку и решимость. Ваши земляки — солдаты и офицеры — сражаются героически, как достойные наследники своих отцов, дедов и прадедов", — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что Севастополь по праву может гордиться своей великой историей. А в памяти народа навсегда "останутся имена и подвиги легендарных адмиралов, офицеров, солдат, моряков-черноморцев, мирных жителей, которые мужественно отстаивали город, честно служили Отечеству".

Путин рекомендовал регионам бесплатно выдавать героям СВО земельные участки

Путин рекомендовал регионам бесплатно выдавать героям СВО земельные участки

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что попытки Украины вернуть Крым и Севастополь могут привести к крайне негативным последствиям для всего мира, поэтому Киеву не стоит совершать такие действия.

Обложка ©

kremlin.ru

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Севастополь

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров