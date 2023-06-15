Путин поздравил севастопольцев с юбилеем города и вспомнил важнейшую историческую веху

Президент РФ Владимир Путин обратился с поздравлениями к жителям Севастополя в день 240-летия города, напомнив об их историческом решении вернуться в Россию. На сайте Кремля публикуется текст телеграммы.

"Исторической вехой стал для города день 16 марта 2014 года, когда севастопольцы вместе с крымчанами продемонстрировали ясную волю — навеки быть вместе с Россией. Сегодня вы твёрдо отстаиваете и защищаете свой выбор, проявляя выдержку и решимость. Ваши земляки — солдаты и офицеры — сражаются героически, как достойные наследники своих отцов, дедов и прадедов", — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что Севастополь по праву может гордиться своей великой историей. А в памяти народа навсегда "останутся имена и подвиги легендарных адмиралов, офицеров, солдат, моряков-черноморцев, мирных жителей, которые мужественно отстаивали город, честно служили Отечеству".