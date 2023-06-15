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15 июня, 09:31

В Минстрое сочли нереальной инициативу сократить сроки летнего отключения горячей воды

Глава Минстроя: Сокращение срока отключения горячей воды до трёх дней нереально

<p>Россиянка греет воду в кастрюлях на кухне, чтобы принять ванну во время отключения горячей воды. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Россиянка греет воду в кастрюлях на кухне, чтобы принять ванну во время отключения горячей воды. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин назвал нереальной инициативу сократить срок отключения горячей воды до трёх дней.

"Наверно, популистски-то это очень хорошо. А реально как, допустим, при серьёзной аварии или серьёзных изменениях там в программе той, которая принята, модернизации коммунальной инфраструктуры за три дня?", — сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Министр отметил, что в этом вопросе следует действовать как можно аккуратнее, иначе можно сорвать процесс реконструкции сетей и "получить просто негатив". Вместе с тем он напомнил о существующем плане работы ресурсоснабжающих организаций.

Назван лучший способ согреть воду в период её отключения

Назван лучший способ согреть воду в период её отключения

Так глава Минстроя прокомментировал инициативу вице-спикера Государственной думы от ЛДПР Бориса Чернышова, который уверен, что для проведения гидравлических испытаний достаточно всего трёх дней, а не десяти и более. При этом многие эксперты согласились с Файзуллиным, отметив, что за такой короткий срок невозможно закончить все необходимые работы.

Николь Вербер
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