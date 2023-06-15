В Минстрое сочли нереальной инициативу сократить сроки летнего отключения горячей воды

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин назвал нереальной инициативу сократить срок отключения горячей воды до трёх дней.

"Наверно, популистски-то это очень хорошо. А реально как, допустим, при серьёзной аварии или серьёзных изменениях там в программе той, которая принята, модернизации коммунальной инфраструктуры за три дня?", — сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Министр отметил, что в этом вопросе следует действовать как можно аккуратнее, иначе можно сорвать процесс реконструкции сетей и "получить просто негатив". Вместе с тем он напомнил о существующем плане работы ресурсоснабжающих организаций.