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15 июня, 09:33

Верховный суд предложил не заключать в СИЗО женщин с детьми и инвалидов

Верховный суд РФ предлагает не арестовывать женщин с детьми, инвалидов и обвиняемых в нетяжких ненасильственных преступлениях. Из пояснительной записки следует, что заключение под стражу — самая строгая мера пресечения, существенным образом ограничивающая права граждан.

В ПВС указали, что до этого российское законодательство не возлагало на суд обязанность учитывать при избрании меры пресечения, связано ли преступление с применением насилия или угрозой его применения. В итоге только за 2022 год суды арестовали более 55 тысяч обвиняемых в ненасильственных преступлениях, в том числе почти 1,4 тыс. женщин, имеющих малолетних детей, и 224 инвалидов I и II групп.

"В связи с изложенным предлагается предусмотреть возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, только когда эти преступления носят насильственный характер", — говорится в постановлении.

Таким образом, содержание в СИЗО женщин, "имеющих малолетних детей, предлагается предусмотреть только в случае, если женщина подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления". За нетяжкие преступления арест возможен только после попытки скрыться.

"А в исключительных случаях — преступления средней тяжести насильственного характера. Кроме того, предлагается устранить пробел в действующем законодательстве, где прямо не предусмотрен запрет избирать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении лица, страдающего тяжёлым заболеванием", — уточнили в Верховном суде.

Также предлагается не привязывать возможность ареста к наличию постоянного места жительства — достаточно установленного "места пребывания".

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В мае Верховный суд предложил не заключать под стражу матерей по нетяжким статьям УК. Председатель Верховного суда также предложил отменить уголовную ответственность для лиц, которые впервые привлекаются за преступления небольшой и средней тяжести.

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Ирина Фальке
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