Вашингтон не сможет отказаться от поставок российского обогащённого урана. Об этом пишет The New York Times.

"Потребуется более десяти лет для того, чтобы произвести объёмы, способные конкурировать с "Росатомом", — уверен обозреватель издания.

Несмотря на желание американской власти перестать зависеть от России и разорвать с нашей страной экономические связи, многие компании всё ещё продолжают платить огромные суммы за российское ядерное топливо, которые доходят до миллиарда долларов в год. Как отмечается в материале, на сегодняшний день ни одна американская компания не обогащает уран. Примерно треть обогащённого урана, используемого в США, импортируется из России — самого дешёвого производителя в мире.

Большая часть остального импортируется из Европы, а меньшая — консорциумом Urenco (Великобритания, Германия, Нидерланды), у которого есть предприятие в американском Огайо. Как указывает автор статьи, почти дюжина стран зависит от России более чем наполовину из-за обогащённого урана. При этом зависимость Вашингтона от ядерной энергетики будет лишь расти, уверен он.