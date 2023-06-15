США продолжают отдавать России миллиарды ради одного важного ресурса
NYT: Атомная энергетика США продолжает зависеть от ядерного топлива РФ
Вашингтон не сможет отказаться от поставок российского обогащённого урана. Об этом пишет The New York Times.
"Потребуется более десяти лет для того, чтобы произвести объёмы, способные конкурировать с "Росатомом", — уверен обозреватель издания.
Несмотря на желание американской власти перестать зависеть от России и разорвать с нашей страной экономические связи, многие компании всё ещё продолжают платить огромные суммы за российское ядерное топливо, которые доходят до миллиарда долларов в год. Как отмечается в материале, на сегодняшний день ни одна американская компания не обогащает уран. Примерно треть обогащённого урана, используемого в США, импортируется из России — самого дешёвого производителя в мире.
Большая часть остального импортируется из Европы, а меньшая — консорциумом Urenco (Великобритания, Германия, Нидерланды), у которого есть предприятие в американском Огайо. Как указывает автор статьи, почти дюжина стран зависит от России более чем наполовину из-за обогащённого урана. При этом зависимость Вашингтона от ядерной энергетики будет лишь расти, уверен он.
Ранее Лайф рассказывал, что Япония сократила импорт угля и сжиженного природного газа из России. В апреле показатели уменьшились на 80% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
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