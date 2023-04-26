Кто на Западе готов отключить американские "ядерные" опции против России Политолог Дмитрий Родионов — о том, кто будет против введения тотального запрета на экспорт в Россию и почему пример Японии и стран ЕС — демонстрация провала санкций. 25 апреля, 23:40 Погрузка контейнеров. Обложка © Shutterstock / Magnifier

Евросоюз и Япония выступили против предложения США к странам "Большой семёрки" о полном запрете экспорта в Россию, сочтя подобное решение невозможным, сообщает газета Financial Times. По информации издания, предложение о полном запрете экспорта было сделано на фоне недовольства Соединённых Штатов существованием системы, при которой Россия продолжает импортировать западные технологии.

Как западные технологии попадают в Россию

Проблема параллельного импорта в Россию "товаров двойного назначения" для Запада возникла не сегодня. В конце марта британская The Telegraph сообщала о том, что Брюссель рассматривает вопрос введения санкций против стран Центральной Азии за помощь России в связи с ростом экспорта "товаров с технологиями двойного назначения", которые якобы используются военными для восстановления танков и беспилотников. Речь шла даже о стиральных машинах, фотоаппаратах и подержанных автомобилях.

А в конце прошлой недели Bloomberg сообщил о том, что Минюст США заявил о смене фокуса в борьбе с обходом санкций против России и переключении на возможных посредников в обходе антироссийских санкций.

Какие страны откажутся от тотального запрета

Всё тот же Bloomberg рассказал, что союзники Украины во главе с США в преддверии саммита G7 в Японии рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт в Россию, кроме тех товаров, для которых будет сделано исключение. Это могут быть лекарства и продукция сельского хозяйства.

При этом агентство отметило трудности, с которыми могут столкнуться инициаторы идеи, в частности, в ходе попытки втянуть в это Европейский союз. Ведь для одобрения на уровне ЕС необходимо согласие всех членов объединения, добиться чего практически невозможно, так как многие европейские компании поставляют товары на российский рынок, и лишение этой возможности будет для них крайне болезненным.

Тут, кстати, стоит напомнить, что одной из целей "Евромайдана" как раз и был поиск новых рынков сбыта для распухшего производственного сектора Евросоюза. И наиболее лакомым куском представлялся вовсе не украинский, а российский рынок, который европейцы мечтали завалить товарами по беспошлинной схеме. Однако сделать это не удалось, так как сразу после заключения соглашения о "евроассоциации" Украины Москва закрыла границы для товаров, идущих с Незалежной, защитив таким образом своего производителя. Для Европы это было неприятно. Но точно несмертельно.

Лишение возможности поставлять товары в Россию вообще — что с пошлиной, что без — смертельным тоже не будет. В качестве примера можно привести шведскую компанию H&M, чей чистый убыток от ухода с российского рынка составил 9,7 млрд рублей. Европейцам уже хватило того, что втягивание в американские геополитические игры разрушило их энергетическую безопасность и грозит сильнейшей деиндустриализацией. Полный отказ от торговли с Россией — это выстрел уже даже не по ногам. А по куда более важным частям тела.

На заводе конструкторского бюро вычислительной техники. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Конечно, можно ёрничать, мол, неизбежное падение экономического роста Европы ведёт к снижению производства, а значит, и рынки им особо не нужны, но это будет для европейского бизнеса шуткой из серии "о верёвке в доме повешенного". Убедить его в необходимости полного запрета на экспорт в Россию вряд ли получится.

Антироссийские санкции не работают

В понедельник замглавы Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран – участниц Евросоюза пока не готовы согласовать новый пакет ограничительных мер против России.

А на прошлой неделе источники Financial Times рассказали о сложностях с поиском отраслей российской экономики, против которых ещё можно ввести санкции. По их словам, ограничения не приняты только против тех отраслей, которые имеют критическое значение для одного или нескольких членов Евросоюза. "Если мы введём больше санкций, исключений будет больше, чем мер", — пояснили они, отметив, что теперь ЕС сосредоточится на ужесточении мер против обхода санкций и расширении списка подсанкционных физлиц.

"Евросоюз исчерпал свои возможности санкций, которые могли бы причинить России боль", — прокомментировал ситуацию глава российского Министерства финансов Антон Силуанов. Интересно, что в Европе это тоже признают, причём даже оголтелые русофобы. Ещё в конце прошлого года литовский еврокомиссар Вингиниюс Синкявичюс заявил, что не видит "областей, где эти санкции должны быть дополнены чем-то новым". С ним согласился глава Евросовета Шарль Мишель, заявивший, что санкции исчерпаны и что каждый следующий пакет направлен на предотвращение попыток их обхода.

В этой ситуации, действительно, остаётся только тупо запретить всё. Закрыть границы, отгородиться высокими стенами, вырыть ров с крокодилами и установить колючую проволоку под напряжением. Впрочем, это работало в далёком прошлом, а в XXI веке такие меры ничего не изменят. Тем более, что помогать обходить санкции будут страны, явно не входящие в G7, и это достаточно широкий круг — от стран СНГ (Казахстан, Армения и даже не очень дружественная России Грузия) до члена НАТО Турции и ОАЭ.

Ситуация всё больше напоминает историю с "потолком цен" на нефть, также введённом странами "семёрки", большинство из которых российскую нефть и так не покупали. Все издержки от этой меры легли на плечи стран Европы, ряд которых тут же выпросил для себя ограничения. Да и сами условия были предельно щадящими — запрет касается только нефти, получаемой по морю (та же Германия продолжает получать российское топливо по нефтепроводу "Дружба"), а тут существует огромное количество вариантов обхода ограничений, к которым прибегает даже такая антироссийски настроенная страна как Британия.

Ну и, конечно, Япония сразу сказала, что критически зависит от нефти и газа из России и присоединяться ни к каким "потолкам" не будет. Вот и в вопросе "запрета на экспорт всего" Токио также выступил против вместе со странами ЕС.

Японию понять можно — тут дело не столько в зависимости от товарооборота с Россией, сколько в том, что санкции усиливают сотрудничество Москвы и Пекина, что для Токио, так сказать, — личная проблема.

Это, кстати, понимают и в Европе. Даже новый президент Чехии уже успел заявить о том, что КНР извлекает выгоду от затягивания украинского кризиса, поскольку это может "подтолкнуть Россию к ряду уступок": в обмен на свое "безграничное" партнёрство с Кремлём Пекин может получить дешёвые нефть, газ и другие ресурсы.

Чем может ответить Россия

Завод по производству сыра и сливочного масла. Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Кроме того, Европу, несомненно, тревожит и возможная "ответка" России. Самое простое, что может сделать Москва, — не продлевать "продуктовую сделку", и об этом она уже заявила прямо.

"Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям. В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чём они нуждаются. Мозгов у них вообще не осталось, судя по всему", — сказал зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Впрочем, Россия может пойти и на совсем уж жёсткие меры: к примеру, прекратить поставлять странам "семёрки" уран — и тут уже больно станет не только Европе, но и США. Bloomberg пару лет назад сообщал, что на долю РФ приходилось 16,5% урана, импортируемого в США, и 23% обогащённого урана для коммерческих ядерных реакторов США. В Европе зависимость ещё выше. Всего российские компании обеспечивают 35% мирового обогащения урана.

Можно ещё про титан вспомнить — тот же "Боинг" до СВО на 35% зависел от титана из России, "Аэробус" и вовсе — на 60%. Сейчас они спешно ищут альтернативу, но полноценно заменить Россию некому. Разве что можно приличные объёмы купить у Китая. Но там титан дороже, ниже качеством и… это Китай, усиление которого американцам, мягко говоря, не на руку.

Понятно, что всё это "ядерные" опции, до применения которых пока не дойдет. Как и до введения обсуждаемого "семёркой" запрета продаж всего.

Авторы Дмитрий Родионов