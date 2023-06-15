ВСУ обстреляли детский сад в Брянской области, введён режим ЧС
SHOT: На территории села в Брянской области из-за обстрелов ВСУ введён режим ЧС
Режим ЧС введён на территории села Курковичи в Стародубском районе Брянской области из-за обстрелов ВСУ. По информации телеграм-канала SHOT, снаряды прилетели в детский сад.
Накануне в районе пяти часов вечера украинские войска выпустили по населённому пункту пять артиллерийских снарядов. Повреждён один частный дом и здание на территории местного детсада. Пострадавших нет.
Администрация района объявила в селе режим чрезвычайной ситуации, полиция приведена в степень готовности № 1.
Накануне ещё две москвички серьёзно пострадали при обстреле ВСУ деревни Грудская Брянской области. Женщины помогали матери на огороде, никаких военных объектов рядом не было — огонь открыли по частным домам.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo