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15 июня, 09:44

ВСУ обстреляли детский сад в Брянской области, введён режим ЧС

SHOT: На территории села в Брянской области из-за обстрелов ВСУ введён режим ЧС

Режим ЧС введён на территории села Курковичи в Стародубском районе Брянской области из-за обстрелов ВСУ. По информации телеграм-канала SHOT, снаряды прилетели в детский сад.

Накануне в районе пяти часов вечера украинские войска выпустили по населённому пункту пять артиллерийских снарядов. Повреждён один частный дом и здание на территории местного детсада. Пострадавших нет.

Администрация района объявила в селе режим чрезвычайной ситуации, полиция приведена в степень готовности № 1.

При обстреле ВСУ посёлка Днепряны Херсонской области погиб трёхлетний ребёнок

При обстреле ВСУ посёлка Днепряны Херсонской области погиб трёхлетний ребёнок

Накануне ещё две москвички серьёзно пострадали при обстреле ВСУ деревни Грудская Брянской области. Женщины помогали матери на огороде, никаких военных объектов рядом не было — огонь открыли по частным домам.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Ирина Фальке
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