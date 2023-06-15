Две москвички серьёзно пострадали при обстреле ВСУ в Брянской области, помогая матери на огороде

Две москвички попали под обстрел ВСУ в Брянской области, когда помогали пожилой матери на огороде, передаёт Mash. Никаких военных объектов рядом не было — огонь открыли по частным домам.

Всё произошло в деревне Грудская Севского района. Когда накануне около пяти часов вечера ВСУ начали артиллерийский обстрел приграничья, 55-летняя Наталья и 67-летняя Мария не успели спрятаться в подвал. Женщины пострадали из-за осколков: Марии они влетели в область пояса, а Наталье посекло спину и раздробило коленный сустав. Сейчас пострадавшие лежат в местной больнице.