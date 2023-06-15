Песков объяснил опасность возобновления приватизации в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приватизация во многих отраслях даёт хорошие результаты, но в этом процессе нужно остерегаться растрат государственных активов за бесценок. Так он прокомментировал идею о запуске новой приватизации в России, общаясь с журналистами во время пресс-конференции.

"Такие идеи действительно постоянно на повестке дня. Дальше это вопрос рентабельности. Главное — это не разбазаривать государственное добро за бесценок. Но то, что оно должно в итоге попасть в частные руки и стать более прибыльным, более эффективным, создавать новые рабочие места — это однозначно", — объяснил представитель президента.

Песков отметил, что идея приватизации популярна в экономическом блоке правительства. Часто она является конечным результатом, но не в тех отраслях, где частный сектор не способен обеспечить консолидированное развитие отрасли.

Дальнейший анализ идеи приватизации пресс-секретарь предложил оставить экспертам.