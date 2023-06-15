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15 июня, 10:10

Песков объяснил опасность возобновления приватизации в РФ

Песков: Приватизация даёт хорошие результаты, но опасна растратами госактивов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приватизация во многих отраслях даёт хорошие результаты, но в этом процессе нужно остерегаться растрат государственных активов за бесценок. Так он прокомментировал идею о запуске новой приватизации в России, общаясь с журналистами во время пресс-конференции.

"Такие идеи действительно постоянно на повестке дня. Дальше это вопрос рентабельности. Главное — это не разбазаривать государственное добро за бесценок. Но то, что оно должно в итоге попасть в частные руки и стать более прибыльным, более эффективным, создавать новые рабочие места — это однозначно", объяснил представитель президента.

Песков отметил, что идея приватизации популярна в экономическом блоке правительства. Часто она является конечным результатом, но не в тех отраслях, где частный сектор не способен обеспечить консолидированное развитие отрасли.

Дальнейший анализ идеи приватизации пресс-секретарь предложил оставить экспертам.

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Ранее сегодня в поддержку приватизации высказалась глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Она заявила, что в стране есть активы, которые можно приватизировать без ущерба для стратегических интересов.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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    Комментарий

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    LimPoPoсегодня в 10:40

    Пусть покажут эти горе бизнесмены, что они эффективно управляют приватизированных предприятием. Ведь, чуть кризис в экономике, так сразу бегут в правительство РФ за финансовой помощью.

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