Набиуллина выступила за продолжение приватизации в России

В России есть активы, которые можно приватизировать без ущерба стратегическим интересам. Об этом заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

"Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать. У нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам", — сказала она, выступая на ПМЭФ.