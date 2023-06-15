Набиуллина выступила за продолжение приватизации в России
В России есть активы, которые можно приватизировать без ущерба стратегическим интересам. Об этом заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.
"Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать. У нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам", — сказала она, выступая на ПМЭФ.
Напомним, возможность проведения в России новой приватизации допустил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, для её эффективности необходимо сформировать внутренний рынок. Позже он заявил, что таких планов нет и в бюджете не указаны доходы от приватизации.
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ТАСС / Сергей Бобылев