Песков: Австралия усердно продвигается в фарватере русофобской истерики
Возможное аннулирование Парламентом Австралии договора аренды участка для строительства здания Посольства РФ свидетельствует о продвижении страны в фарватере авторов русофобской истерики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"К нашему сожалению, Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики, которая происходит сейчас в странах коллективного Запада. Австралия пытается там быть отличником среди вот этих стран", — сказал он.
Представитель Кремля добавил, что данное решение является недружественным и Россия будет учитывать это в случае возникновения вопросов, требующих принципа взаимности.
Напомним, Правительство Австралии внесло в парламент законопроект об аннулировании договора аренды под строительство нового здания Посольства России. Премьер-министр Энтони Албаниз заявил, что решение якобы продиктовано соображениями национальной безопасности.