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15 июня, 10:06

Песков: Австралия усердно продвигается в фарватере русофобской истерики

Возможное аннулирование Парламентом Австралии договора аренды участка для строительства здания Посольства РФ свидетельствует о продвижении страны в фарватере авторов русофобской истерики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"К нашему сожалению, Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики, которая происходит сейчас в странах коллективного Запада. Австралия пытается там быть отличником среди вот этих стран", сказал он.

Представитель Кремля добавил, что данное решение является недружественным и Россия будет учитывать это в случае возникновения вопросов, требующих принципа взаимности.

В Австралии нашли мёртвым активиста, который поддерживал Россию

В Австралии нашли мёртвым активиста, который поддерживал Россию

Напомним, Правительство Австралии внесло в парламент законопроект об аннулировании договора аренды под строительство нового здания Посольства России. Премьер-министр Энтони Албаниз заявил, что решение якобы продиктовано соображениями национальной безопасности.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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