Песков: Австралия усердно продвигается в фарватере русофобской истерики

Возможное аннулирование Парламентом Австралии договора аренды участка для строительства здания Посольства РФ свидетельствует о продвижении страны в фарватере авторов русофобской истерики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"К нашему сожалению, Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики, которая происходит сейчас в странах коллективного Запада. Австралия пытается там быть отличником среди вот этих стран", — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что данное решение является недружественным и Россия будет учитывать это в случае возникновения вопросов, требующих принципа взаимности.