В Кремле не в курсе о причинах проверки Ельцин-центра на деятельность иноагента

В Кремле не знают, что стало причиной проверки Ельцин-центра в Екатеринбурге на предмет деятельности иностранного агента. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в принципе Минюст обладает подобными полномочиями.

"Нет, мы не в курсе. Я не знаю, что стало поводом для такой проверки. Но, с другой стороны, это в полномочиях Минюста. Нормальная работа ведомства", — сказал он журналистам.