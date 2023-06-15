В Кремле не в курсе о причинах проверки Ельцин-центра на деятельность иноагента
Песков не смог назвать причину проверки Ельцин-центра на предмет иноагентства
В Кремле не знают, что стало причиной проверки Ельцин-центра в Екатеринбурге на предмет деятельности иностранного агента. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в принципе Минюст обладает подобными полномочиями.
"Нет, мы не в курсе. Я не знаю, что стало поводом для такой проверки. Но, с другой стороны, это в полномочиях Минюста. Нормальная работа ведомства", — сказал он журналистам.
Напомним, сегодня стало известно о том, что Минюст РФ начал "глубокую" проверку Ельцин-центра в Екатеринбурге. Об этом замглавы ведомства Олег Свириденко заявил в ответ депутату ГД Андрею Альшевских, призвавшего надзорные органы "раз и навсегда" прекратить споры и спекуляцию вокруг деятельности Ельцин-центра. Он потребовал выявить и опубликовать все нарушения, если они действительно там есть.
ТАСС / Донат Сорокин