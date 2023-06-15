Путин пообещал уделять особое внимание дорогам в новых российских регионах

Развитие дорожной сети в новых регионах остаётся в фокусе Правительства России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия автомобильного движения на обходе Аксая и дальнем западном обходе Краснодара.

Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в церемонии открытия участков автомобильных дорог в Ростовской области и Краснодарском крае. Видео © "Кремль. Новости"

"Особое внимание обязательно будем уделять дорожной сети новых регионов России", — отметил он, выступая по видеосвязи.

Глава государства также выразил надежду, что в России сохранятся высокие темпы строительства дорог. Он рассказал, что в 2022 году было отремонтировано порядка 6,2 тысячи километров федеральных трасс и более 20 тысяч километров региональных автодорог. Кроме того, рабочие построили и реконструировали 400 километров федеральных трасс и 1,2 тысячи километров регионального значения.

"Рассчитываю, что такую же высокую динамику работ мы сохраним и в будущем, база для этого создана хорошая", — подчеркнул российский лидер.