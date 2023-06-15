Набиуллина сочла создание конкурента платёжной системе "Мир" устаревшим подходом

Центральный банк не возражает против создания конкурента платёжной системе "Мир", однако это устаревший подход. Такое мнение высказала глава регулятора Эльвира Набиуллина. По её словам, сегодня куда актуальнее конкуренция между методами оплаты.

"Конкурент карте "Мир" — это устаревший подход. У нас сейчас не столько конкуренция одной карты с другой, у нас сейчас развивается конкуренция между разными способами платежей. Есть СБП, есть собственные платёжные сервисы банков, разные схемы. Конкуренция обострилась", — сказала она в кулуарах ПМЭФ.

О необходимости создания в России конкурента платёжной системы "Мир" ранее заявил глава "Сбербанка" Герман Греф, что позже поддержали в ВТБ и "Тинькофф". По словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, это можно сделать за несколько месяцев с привлечением российских цифровых компаний.