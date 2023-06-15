Слеза в ухе и комариный укус: Врачи вспомнили самые нелепые причины вызова скорой

Врачи Видновской РКБ стали чаще сталкиваться с ситуациями, когда родители вызывают бригаду медиков на дом по необоснованным и даже смешным причинам, рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" педиатр Наталья Шевчук. Например, недавно в стационар ВРКБ поступил 10-летний мальчик с укусом комара.

"Вызвали бригаду с жалобами на укус комара и покраснения в этой области. Ребёнка действительно погрузили в машину скорой, привезли на экстренную консультацию к педиатрам в стационар. Его осмотрел врач, потому что мать настаивала на госпитализации", — рассказала доктор.

По словам её коллеги, недавно был ещё более нелепый случай вызова бригады скорой помощи: в ухо ребёнку затекла слеза, что на самом деле не представляет опасности для здоровья. А ещё недавно родители отправили пятилетнего сына в стационар, потому что подумали, что щи, которые он ел, попали ему в лимфоузел.

"У одного мальчика была врождённая аномалия грудной клетки с рождения, а родители заметили её только в 15 лет и вызвали скорую. Часто привозят детей с отсутствием стула более пяти дней. Мы не говорим, что не нужно обращаться с этим, но за такой срок следует посетить врача в плановом порядке, а не вызывать скорую помощь", — объясняет медик.

Подобные проблемы должны решаться амбулаторно и путём обследований. В таких вопросах экстренные службы некомпетентны, и в целом они "не должны выполнять службу социального такси". Из-за ложных вызовов многие люди, которые действительно нуждаются в экстренной помощи, остаются без неё, сетуют медики.