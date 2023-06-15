В Калининграде мать обвинила подростка в надругательстве над её сыном-инвалидом в школе

В Калининграде старшеклассник изнасиловал 10-летнего ребёнка-инвалида в сосновской школе-интернате. Об этом Amber Mash сообщила его обеспокоенная мама, которая уже обратилась в Минобрнауки и написала заявление на директрису.

По словам Елены, всё произошло ещё 26 мая. Она поехала забирать Сашу (имя изменено) домой, однако сразу заподозрила неладное — были порваны подошвы его сандалий. Уже дома мальчик с расстройством аутистического спектра на 40 минут заперся в туалете, после чего разделся и, наклонившись, стал снимать себя на телефон. Не на шутку испугавшаяся родительница решила осмотреть задний проход сына и заметила изменения.

"Я укладываю и как бы смотрю его попу. И я вижу, что в попе есть изменения", — рассказала Елена.

Чтобы узнать, что случилось, она предложила ребёнку поиграть в вопрос-ответ и уже спустя пару ходов услышала имя старшеклассника. Женщина уже написала заявление в полицию и сообщила о произошедшем в Минобрнауки. После этого ей позвонила директриса, призналась, что за её педагогический опыт сталкивается с подобным впервые, и обвинила и без того убитую горем мать в клевете.

Елена также обратилась в Следственный комитет. Эксперты провели экспертизу, однако не нашли у мальчика кровоподтёков, а частный проктолог вообще отказался его осматривать. Несмотря на всё это, несчастная родительница всё равно уверена в том, что мальчика насиловали, и хочет добиться правосудия.