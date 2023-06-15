Россиян призвали не ходить по пляжу босиком из-за впивающихся в ноги червей-паразитов

На летних курортах паразиты могут проникнуть в организм не только через продукты, но и через ноги. Об этом рассказал РИАМО гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимир Неронов и посоветовал не ходить по пляжу босиком.

"В уличной еде любой страны кроется опасность. По сути, можно есть любые продукты, которые прямо при вас проходят хорошую термическую обработку. Но в остальных случаях обходите еду стороной. Черви-солитёры (длина достигает 20 м) будут рады всю жизнь питаться за счёт вашего здоровья. Поэтому не пренебрегайте советами! Некоторые паразиты проникают в организм через кожу, особенно на ступнях", — предупредил Неронов.

Он посоветовал не есть суши, а фрукты очищать от кожуры или мыть с мылом. Также лучше не лежать на голом песке и стараться не ходить по пляжу босиком. Купания в водоёмах со стоячей водой тоже лучше избегать. Он также перечислил тревожные симптомы: покраснение, зуд, аллергия, повышение температуры, озноб, стул с кровью, боли в животе.

Кроме того, на курортах много гастрономических соблазнов, но организм часто воспринимает незнакомые продукты как "неправильную пищу" и может отреагировать на неё острой аллергической крапивницей. В списке потенциально опасных продуктов мёд, орехи, шоколад, кунжут, цитрусовые, какао, куриное мясо и яйца, молоко, креветки, лангусты, грибы, бобовые.

Зудящая сыпь на коже, покраснения, слезотечение, чихание — неполный перечень симптомов, указывающих на пищевую аллергию. У человека начинается насморк, повышается температура, першит в горле. Ещё один симптом — апатия, упадок сил, удушение. В связи с этим врач советует брать на отдых антигистаминные препараты и ингалятор. Чтобы избежать аллергии, он рекомендует не рисковать и скрупулёзно изучать состав блюд.