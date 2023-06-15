Почти 80% российских компаний повысили зарплаты сотрудникам за последний год

За последний год зарплаты своим сотрудникам повысили в 77% российских компаний. Чаще всего — работодатели из сферы логистики, производства и услуг. Результаты опроса, проведённого сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, публикует RT.

В 56% организаций зарплаты сотрудникам повышали менее полугода назад. В каждой пятой организации (21%) размер оплаты труда пересматривали 6–12 месяцев назад. О том, что с момента последнего повышения прошло от 1 года до 2 лет, сообщили 8% работодателей. 6% не повышали зарплаты работникам уже более 2 лет.

О том, что оклады пересматривали несколько месяцев назад, малый бизнес сообщал в полтора раза чаще, чем крупный (60% против 42%). Тех, кто повышал зарплату 1–2 года назад, больше всего среди компаний с численностью персонала свыше 1000 человек (17%).

О недавнем пересмотре заработка сотрудников чаще всего говорили представители сферы логистики (71%), производства и услуг (по 62%). Повышавших зарплату 6–12 месяцев назад больше всего среди айти- и строительных компаний (29 и 24%).

Работодатели из Екатеринбурга и Новосибирска чаще других сообщали, что повышение проводилось совсем недавно. Тех, кто делал это от полугода до года назад, больше всего в Петербурге (26%) и Новосибирске (24%).