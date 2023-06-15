Врач раскрыла, о каком серьёзном заболевании говорит пристрастие ребёнка к поеданию глины

Многие родители слышали о таком диагнозе как "анемия". Её проявления можно заметить в изменившихся пищевых пристрастиях у ребёнка. Об этом Лайфу рассказала врач-педиатр клиники "МЕДСИ в Котельниках" Надежда Каантамыке.

Анемия — это группа заболеваний, для которых характерно снижение уровня гемоглобина ниже возрастной нормы, объяснила Надежда.

Врач сообщила, что среди симптомов заболевания могут быть: сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос;

"заеды" в уголках рта;

головные боли, головокружения, обмороки;

нарушения процессов кишечного переваривания и всасывания;

повышенная утомляемость;

гипотрофия мышц и другие патологии.

"У ребёнка может появиться пристрастие к кислым, солёным, острым продуктам, сухим крупам, несъедобным веществам — земля, глина, мел", — уточнила педиатр.

Повышенная восприимчивость к инфекционным заболеваниям также может быть проявлением анемии. У детей раннего возраста возможны необратимые психомоторные и интеллектуальные нарушения при тяжёлом течении анемии. Именно поэтому важно вовремя обратиться к врачу, который назначит необходимую диагностику и лечение, заключила Каантамыке.