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15 июня, 14:04

Врач раскрыла, о каком серьёзном заболевании говорит пристрастие ребёнка к поеданию глины

Педиатр Каантамыке: "Заеды" в уголках губ — частый симптом анемии

Многие родители слышали о таком диагнозе как "анемия". Её проявления можно заметить в изменившихся пищевых пристрастиях у ребёнка. Об этом Лайфу рассказала врач-педиатр клиники "МЕДСИ в Котельниках" Надежда Каантамыке.

Анемия — это группа заболеваний, для которых характерно снижение уровня гемоглобина ниже возрастной нормы, объяснила Надежда.

Врач сообщила, что среди симптомов заболевания могут быть:

  • сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос;
  • "заеды" в уголках рта;
  • головные боли, головокружения, обмороки;
  • нарушения процессов кишечного переваривания и всасывания;
  • повышенная утомляемость;
  • гипотрофия мышц и другие патологии.

"У ребёнка может появиться пристрастие к кислым, солёным, острым продуктам, сухим крупам, несъедобным веществам — земля, глина, мел", уточнила педиатр.

Повышенная восприимчивость к инфекционным заболеваниям также может быть проявлением анемии. У детей раннего возраста возможны необратимые психомоторные и интеллектуальные нарушения при тяжёлом течении анемии. Именно поэтому важно вовремя обратиться к врачу, который назначит необходимую диагностику и лечение, заключила Каантамыке.

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Иногда и сама анемия может быть симптомом другого заболевания. Онколог рассказал, как по этому недугу можно сделать вывод об опухоли кишечника.

Обложка ©

freepik

Ольга Годуненко
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