Гной, трещины, отёк: Уролог назвал 5 страшных "сигналов" пениса, которые нельзя игнорировать

Серьёзно подорвать мужское здоровье способны гнойные выделения, искривление и другие проблемы, связанные с половым органом. Об этом изданию "Страсти" рассказал кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский, перечислив пять основных недугов.

Первый — искривление, которое зачастую говорит о болезни Пейрони. В этом случае появляются фиброзные поражения и бляшки в белочной оболочке. Без медицинской помощи всё закончится деформацией органа и осложнениями в интимной жизни.

Второй — баланит или баланопостит. Инфекция поражает кожу и головку полового органа. Обычно пациентов начинает беспокоить боль при посещении туалета, отёки, трещины и эрозии. Болезнь может застигнуть врасплох как в юном возрасте, так и в преклонном.

Третий — фимоз. Недуг характеризуется затруднительным обнажением или закрытием головки, сопровождается болезненными ощущениями. Четвёртый — короткая уздечка. Игнорирование проблемы приведёт к надрывам в этой области, что впоследствии сформирует рубцовый тяж. Пятый недуг — выделение гноя из уретры, что говорит об инфекциях мочевыводящих путей.