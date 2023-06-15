В йогуртах с фруктовыми и ягодными наполнителями нашли скрытую опасность
Диетолог Макиша предупредила об опасности йогуртов с наполнителями
В йогуртах содержится много ценных для человеческого организма веществ — витамины группы В, А, Е, К и различные минералы. Но всю картину портит сахар, которого особенно много в йогурте с фруктовыми и ягодными наполнителями. Об их вреде рассказала РИА "ФедералПресс" диетолог Марина Макиша.
"Самая большая проблема йогуртов с наполнителями заключается в том, что они содержат добавленный сахар в объёме 10 г (два кубика) на 100 г продукта. Поэтому лучший вариант — купить натуральный йогурт, добавить туда ягоды, фрукты и в случае необходимости использовать подсластитель", — советует врач.
Не страшно, если человек съедает одну такую баночку йогурта в день — это два кубика сахара, а ежедневно можно потреблять до шести, объясняет Макиша. Но пользы такие продукты точно не несут. Диетолог добавила, что употребление более двух баночек такого лакомства повышает риск инсулинорезистентности, диабета, избыточного веса, проблем с пищевым поведением.
Ранее врач Королёва назвала 6 скрытых опасностей йогуртов. По её словам, у некоторых людей может быть непереносимость йогурта, о которой они не знают.
ТАСС / RBC / Андрей Любимов