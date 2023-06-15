Москва обновила очередной температурный рекорд

Обновился температурный максимум этого года в Москве, метеостанция зарегистрировала температуру +26,3 градуса в 15:00. Об этом сообщил центр погоды "Фобос".

Предыдущий годовой температурный максимум — 25,9 градуса — был зафиксирован 18 мая, уточнили синоптики.

"В 15 часов на главной метеостанции столицы, ВДНХ, воздух прогрелся до +26,3°, что на 0,4° выше, чем было у прежнего — 18 мая", — сказано в сообщении метеорологического центра.