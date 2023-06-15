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15 июня, 13:55

Москва обновила очередной температурный рекорд

"Фобос": В Москве новый температурный максимум за этот год — +26,3 градуса

Обновился температурный максимум этого года в Москве, метеостанция зарегистрировала температуру +26,3 градуса в 15:00. Об этом сообщил центр погоды "Фобос".

Предыдущий годовой температурный максимум — 25,9 градуса — был зафиксирован 18 мая, уточнили синоптики.

"В 15 часов на главной метеостанции столицы, ВДНХ, воздух прогрелся до +26,3°, что на 0,4° выше, чем было у прежнего — 18 мая", сказано в сообщении метеорологического центра.

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В конце прошлой недели синоптики предупреждали, что стоит ожидать жарких дней. Тем не менее не обойдётся и без очередного похолодания — синоптики прогнозируют, что к выходным столбики термометров в столице снова поползут вниз.

Обложка ©

Freepik

Юрий Лысенко
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