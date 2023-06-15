Володин назвал заявление Подоляка об "уничтожении россиян" призывом к геноциду
Заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о целях "максимально уничтожить россиян" — это не что иное, как геноцид, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В связи с этим он призвал мировое сообщество привлечь киевский режим к ответственности.
"Его (геноцида) определение как действий, совершаемых с целью массового убийства по национальному, этническому, расовому или религиозному принципу, дано в Конвенции ООН 1948 года. Никаких двойных толкований быть не может. Сам геноцид и публичные призывы к нему признаны международным преступлением", — написал он в телеграм-канале.
Володин призвал ООН привлечь киевский режим к ответственности и выразил уверенность, что Зеленский и его команда всё же попадут на скамью подсудимых.
Напомним, ранее глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что перед украинскими войсками стоит цель уничтожить "максимальное число россиян". В Кремле Лайфу иронично ответили на это заявление.
ТАСС / Zuma