Регион

Уведомления отключены

15 июня, 14:00

Володин назвал заявление Подоляка об "уничтожении россиян" призывом к геноциду

Заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о целях "максимально уничтожить россиян" — это не что иное, как геноцид, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В связи с этим он призвал мировое сообщество привлечь киевский режим к ответственности.

"Его (геноцида) определение как действий, совершаемых с целью массового убийства по национальному, этническому, расовому или религиозному принципу, дано в Конвенции ООН 1948 года. Никаких двойных толкований быть не может. Сам геноцид и публичные призывы к нему признаны международным преступлением", — написал он в телеграм-канале.

Володин призвал ООН привлечь киевский режим к ответственности и выразил уверенность, что Зеленский и его команда всё же попадут на скамью подсудимых.

Песков в беседе с Лайфом иронично ответил на заявление Подоляка об уничтожении россиян

Песков в беседе с Лайфом иронично ответил на заявление Подоляка об уничтожении россиян

Напомним, ранее глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что перед украинскими войсками стоит цель уничтожить "максимальное число россиян". В Кремле Лайфу иронично ответили на это заявление.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Вячеслав Володин
  • Украина
  • Госдума
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров