Володин назвал заявление Подоляка об "уничтожении россиян" призывом к геноциду

Заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о целях "максимально уничтожить россиян" — это не что иное, как геноцид, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В связи с этим он призвал мировое сообщество привлечь киевский режим к ответственности.

"Его (геноцида) определение как действий, совершаемых с целью массового убийства по национальному, этническому, расовому или религиозному принципу, дано в Конвенции ООН 1948 года. Никаких двойных толкований быть не может. Сам геноцид и публичные призывы к нему признаны международным преступлением", — написал он в телеграм-канале.