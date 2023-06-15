Захарова раскрыла условие России для нормализации отношений с западным лагерем
Захарова: Отношения с Западом возможны, если Киеву прекратят поставлять оружие
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нормализация отношений со странами Запада в теории возможна только в том случае, если они прекратят снабжать Киев оружием. Об этом она рассказала в интервью RT на ПМЭФ-2023.
"Нормализация отношений с кем бы то ни было из западного лагеря может рассматриваться в теории только тогда и после того, как они перестанут поставлять оружие, из которого убивают наших граждан", — подчеркнула Захарова.
По её словам, только при этом условии "вообще кто-то будет размышлять на тему того, как в будущем могут развиваться отношения".
Как отметил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия была готова к диалогу давно: наши предложения вносились и в 2009 году, и в последний раз их направляли американцам в декабре 2021 года.
T.me / МИД РФ