Регион

Уведомления отключены

15 июня, 15:13

Захарова раскрыла условие России для нормализации отношений с западным лагерем

Захарова: Отношения с Западом возможны, если Киеву прекратят поставлять оружие

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нормализация отношений со странами Запада в теории возможна только в том случае, если они прекратят снабжать Киев оружием. Об этом она рассказала в интервью RT на ПМЭФ-2023.

"Нормализация отношений с кем бы то ни было из западного лагеря может рассматриваться в теории только тогда и после того, как они перестанут поставлять оружие, из которого убивают наших граждан", — подчеркнула Захарова.

По её словам, только при этом условии "вообще кто-то будет размышлять на тему того, как в будущем могут развиваться отношения".

Западные страны продолжают давить на Индию из-за России, рассказал посол

Западные страны продолжают давить на Индию из-за России, рассказал посол

Как отметил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия была готова к диалогу давно: наши предложения вносились и в 2009 году, и в последний раз их направляли американцам в декабре 2021 года.

Обложка ©

T.me / МИД РФ

Ирина Фальке
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров