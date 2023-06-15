Захарова раскрыла условие России для нормализации отношений с западным лагерем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нормализация отношений со странами Запада в теории возможна только в том случае, если они прекратят снабжать Киев оружием. Об этом она рассказала в интервью RT на ПМЭФ-2023.

"Нормализация отношений с кем бы то ни было из западного лагеря может рассматриваться в теории только тогда и после того, как они перестанут поставлять оружие, из которого убивают наших граждан", — подчеркнула Захарова.

По её словам, только при этом условии "вообще кто-то будет размышлять на тему того, как в будущем могут развиваться отношения".