Эксперт оценил перспективы создания конкурента системы "Мир"

Председатель комиссии по финансовой безопасности Торгово-промышленной палаты России Тимур Аитов не видит преимуществ для создания конкурента платёжной системе "Мир". Об этом он сказал радио "Комсомольская правда".

"Не очень понимаю, зачем нам две системы. Даже если они смогут создать нечто похожее, всё равно первое время придётся отбивать затраты и дешевле для нас, как потребителей, ничего не будет в обозримой перспективе. Зачем повторять то, что было сделано, вместо того чтобы создать новые технологии?" — объяснил специалист.

По его мнению, отталкиваться нужно от существующей мировой обстановки, а именно — сделать единую платёжную систему, которой россияне смогут воспользоваться в любой стране. Аитов добавил, что для решения задачи нужно написать бизнес-план, просчитать финансовые вложения в проект, обозначить сроки и оценить риски.