В России придумали способ получать с майнеров 20 млрд в год
В Минфине считают, что майнеры могли бы платить 20 млрд рублей налогов в год
В России майнеры криптовалют могли бы ежегодно пополнять налогами бюджет на 20 миллиардов рублей, а развивая данную отрасль, поборы можно и увеличить. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"При текущих условиях [налоги] могли бы быть порядка 20 млрд рублей. Но если будут созданы правильные предпосылки, возможно кратное увеличение отрасли и, соответственно, налоговых взносов", — сказал он.
По его оценкам, криптовалюты добывается на четыре миллиарда долларов, при этом майнеры в России зарабатывают около 100 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что в 2022 году наблюдался повышенный спрос на криптокошельки. Теперь он пошёл на спад. Весной трафик на таких ресурсах оказался на 35% ниже, чем в аналогичный период 2022 года.
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