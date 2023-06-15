В России придумали способ получать с майнеров 20 млрд в год

В России майнеры криптовалют могли бы ежегодно пополнять налогами бюджет на 20 миллиардов рублей, а развивая данную отрасль, поборы можно и увеличить. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"При текущих условиях [налоги] могли бы быть порядка 20 млрд рублей. Но если будут созданы правильные предпосылки, возможно кратное увеличение отрасли и, соответственно, налоговых взносов", — сказал он.

По его оценкам, криптовалюты добывается на четыре миллиарда долларов, при этом майнеры в России зарабатывают около 100 миллиардов рублей.