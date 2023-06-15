Медведев объяснил, почему спокойствия пока не предвидится

"Спокойствия пока не предвидится". Так заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс "подаст чёткий сигнал", что готов принять Украину.

"Спокойствия пока не предвидится, — заявил Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ. — Что тут можно сказать? Нам НАТО и, соответственно, Украина в НАТО не нужны".