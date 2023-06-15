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15 июня, 16:01

Медведев объяснил, почему спокойствия пока не предвидится

Медведев: Нам НАТО и, соответственно, Украина в НАТО не нужны

"Спокойствия пока не предвидится". Так заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс "подаст чёткий сигнал", что готов принять Украину.

"Спокойствия пока не предвидится, — заявил Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ. Что тут можно сказать? Нам НАТО и, соответственно, Украина в НАТО не нужны".

"И раньше не был шибко умным": Медведев высмеял экс-генсека НАТО за слова об отправке войск на Украину

"И раньше не был шибко умным": Медведев высмеял экс-генсека НАТО за слова об отправке войск на Украину

А ранее Медведев с помощью мема высмеял надежды Украины вступить в ЕС и НАТО. Он намекнул, что ожидания Киева встать в один ряд со странами Евросоюза и другими западными государствами не оправдались и сейчас Незалежная ближе к Афганистану, Ираку, Сирии, Ливии и Йемену.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Александра Вишнякова
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