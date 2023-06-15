Рецидивист сбежал из здания суда в Петербурге

Подсудимый сбежал из зала Невского районного суда на улице Ольги Берггольц в Санкт-Петербурге, сообщил Лайфу источник. 36-летнего Андрея Егорова объявили в розыск.

Известно, что петербуржца судили за кражу и угон. Ранее Егоров уже представал перед Фемидой за аналогичные преступления. Рецидивиста разыскивают. В ориентировке указано, что подозреваемому на вид 30–35 лет, волосы чёрные. В случае задержания просят немедленно сообщить в УМВД по Невскому району Северной столицы.