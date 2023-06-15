Объявлена дата выхода оперы "Викинг" с Shaman и Расторгуевым
Матвиенко: Опера "Викинг" с Shaman и Николаем Расторгуевым выйдет в августе 2024-го
SHAMAN и Николай Расторгуев. Фото © ТАСС / Ura.ru / Владимир Жабриков, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Продюсер Игорь Матвиенко, писавший музыку для фильма "Викинг", сообщил, что опера с одноимённым названием с участием певцов Shaman (Ярослав Дронов) и Николая Расторгуева будет представлена в августе следующего года.
"Я под них писал партии", — рассказал Матвиенко журналистам на полях ПМЭФ-2023.
По словам продюсера, историческая тема увлекла его после фильма "Викинг". Матвиенко добавил, что жанр оперы для него — "совершенно неопознанный летающий объект".
Репетиции с Ярославом Дроновым начнутся с 16 июня. Опера "Викинг" ("Князь Владимир") будет представлена летом 2024 года в арт-кластере "Таврида".
Ранее Shaman и Джефф Монсон задумались о выпуске совместного хита. Сам Монсон признался, что хит Дронова "Я русский" вдохновляет его.