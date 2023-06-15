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15 июня, 17:13

Объявлена дата выхода оперы "Викинг" с Shaman и Расторгуевым

Матвиенко: Опера "Викинг" с Shaman и Николаем Расторгуевым выйдет в августе 2024-го

<p>SHAMAN и Николай Расторгуев. Фото © ТАСС / Ura.ru / Владимир Жабриков, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

SHAMAN и Николай Расторгуев. Фото © ТАСС / Ura.ru / Владимир Жабриков, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Продюсер Игорь Матвиенко, писавший музыку для фильма "Викинг", сообщил, что опера с одноимённым названием с участием певцов Shaman (Ярослав Дронов) и Николая Расторгуева будет представлена в августе следующего года.

"Я под них писал партии", — рассказал Матвиенко журналистам на полях ПМЭФ-2023.

По словам продюсера, историческая тема увлекла его после фильма "Викинг". Матвиенко добавил, что жанр оперы для него — "совершенно неопознанный летающий объект".

Репетиции с Ярославом Дроновым начнутся с 16 июня. Опера "Викинг" ("Князь Владимир") будет представлена летом 2024 года в арт-кластере "Таврида".

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Ранее Shaman и Джефф Монсон задумались о выпуске совместного хита. Сам Монсон признался, что хит Дронова "Я русский" вдохновляет его.

Ирина Фальке
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