Объявлена дата выхода оперы "Викинг" с Shaman и Расторгуевым

Продюсер Игорь Матвиенко, писавший музыку для фильма "Викинг", сообщил, что опера с одноимённым названием с участием певцов Shaman (Ярослав Дронов) и Николая Расторгуева будет представлена в августе следующего года.

"Я под них писал партии", — рассказал Матвиенко журналистам на полях ПМЭФ-2023.

По словам продюсера, историческая тема увлекла его после фильма "Викинг". Матвиенко добавил, что жанр оперы для него — "совершенно неопознанный летающий объект".

Репетиции с Ярославом Дроновым начнутся с 16 июня. Опера "Викинг" ("Князь Владимир") будет представлена летом 2024 года в арт-кластере "Таврида".