В Москве начался массовый лёт бабочек

На природных территориях Москвы начался массовый лёт бабочек, об этом пишет телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства.

"Массовый лёт бабочек начался на природных территориях столицы. Во второй половине июня и начале июля большинство легкокрылых красавиц выходят из куколок и радуют окружающих своей яркой красотой", — рассказали там.

По оценке специалистов, всего в столице обитают около 200 видов дневных и ночных бабочек, 92 из них занесены в Красную книгу Москвы. Больше всего видов порхают в Тушинском парке, Битцевском лесу, парке "Кузьминки-Люблино", природном комплексе № 178 "Озеленённая территория в долине реки Сетунь и её притоков в Ново-Переделкино и прилегающие территории" и природном заказнике "Долина реки Сетунь".