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15 июня, 17:34

В Москве начался массовый лёт бабочек

На природных территориях Москвы начался массовый лёт бабочек, об этом пишет телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства.

"Массовый лёт бабочек начался на природных территориях столицы. Во второй половине июня и начале июля большинство легкокрылых красавиц выходят из куколок и радуют окружающих своей яркой красотой", — рассказали там.

По оценке специалистов, всего в столице обитают около 200 видов дневных и ночных бабочек, 92 из них занесены в Красную книгу Москвы. Больше всего видов порхают в Тушинском парке, Битцевском лесу, парке "Кузьминки-Люблино", природном комплексе № 178 "Озеленённая территория в долине реки Сетунь и её притоков в Ново-Переделкино и прилегающие территории" и природном заказнике "Долина реки Сетунь".

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Бабочки — одни из самых удивительных насекомых. Смотря на них, невольно задумываешься: "Придумала же природа!" Собрали 10 фотографий, которые натолкнут вас на такие же мысли, а может, и на что-то другое.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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