Шанс сбросить шоры: Кремль высказался о планах Макрона и Шольца поговорить с Путиным
Песков счёл гипотетическими слова Шольца и Макрона о планах поговорить с Путиным
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц планируют поговорить с Владимиром Путиным. Обложка © Getty Images / Johannes Simon, © Getty Images / Andreas Gora, © Kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счёл гипотетическим намерением слова канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона о желании поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Нет. Никаких. Я думаю, что и господин Шольц, и господин Макрон, они неоднократно об этом заявляли. Конечно, там речь идёт скорее о гипотетическом намерении", — сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Представитель Кремля подчеркнул, что общение руководителей государств друг с другом — абсолютно нормальный атрибут международных отношений "даже в самые тяжёлые времена". Он приветствовал бы такое общение между лидерами стран сейчас. Как заметил Песков, "может быть, хотя бы на секунду это позволило бы Берлину сбросить шоры, которые не позволяют им трезво оценивать ситуацию".
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нынешнее развитие конфликта на Украине давало ему мало поводов для разговора с Владимиром Путиным. Он обещал связаться с российским президентом "в нужное время для продвижения целей".