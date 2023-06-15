Шанс сбросить шоры: Кремль высказался о планах Макрона и Шольца поговорить с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счёл гипотетическим намерением слова канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона о желании поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Нет. Никаких. Я думаю, что и господин Шольц, и господин Макрон, они неоднократно об этом заявляли. Конечно, там речь идёт скорее о гипотетическом намерении", — сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Представитель Кремля подчеркнул, что общение руководителей государств друг с другом — абсолютно нормальный атрибут международных отношений "даже в самые тяжёлые времена". Он приветствовал бы такое общение между лидерами стран сейчас. Как заметил Песков, "может быть, хотя бы на секунду это позволило бы Берлину сбросить шоры, которые не позволяют им трезво оценивать ситуацию".