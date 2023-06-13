Шольц заявил, что проведёт разговор с Путиным "в нужное время"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нынешнее развитие конфликта на Украине давало ему мало поводов для разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью изданию Nürnberger Nachrichten .

"Последний телефонный разговор был в декабре прошлого года. Нынешнее развитие войны в последнее время даёт мало поводов для разговора, однако я снова это сделаю в нужное время для продвижения наших целей", — отметил Шольц.