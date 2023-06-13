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13 июня, 14:13

Шольц заявил, что проведёт разговор с Путиным "в нужное время"

Шольц: Развитие конфликта на Украине давало мало поводов для беседы с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нынешнее развитие конфликта на Украине давало ему мало поводов для разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью изданию Nürnberger Nachrichten.

"Последний телефонный разговор был в декабре прошлого года. Нынешнее развитие войны в последнее время даёт мало поводов для разговора, однако я снова это сделаю в нужное время для продвижения наших целей", — отметил Шольц.

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Ранее Лайф сообщал о том, что у президента РФ Владимира Путина пока нет в планах разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем, немецкая сторона не подавала таких запросов. В конце мая немецкий канцлер заявил о своём намерении побеседовать по телефону с Путиным о происходящем на Украине.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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