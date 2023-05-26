Шольц хочет снова обсудить с Путиным происходящее на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен побеседовать по телефону с президентом России Владимиром Путиным о происходящем на Украине. Об этом он заявил в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger.

"Я намереваюсь в подходящее время снова поговорить с Путиным", — сказал Шольц.

Он подчеркнул, что с последнего разговора с Путиным уже прошло достаточно много времени. Журналисты также спросили у Шольца о возможной смене власти в России. Тот в ответ назвал подобные вопросы спекулятивными и отметил, что "в грош не ставит" их.