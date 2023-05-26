Шольц хочет снова обсудить с Путиным происходящее на Украине
Шольц заявил о намерении пообщаться с Путиным по телефону в "подходящее время"
Олаф Шольц и Владимир Путин. Коллаж © LIFE. Обложка © Shutterstock, Kremlin.ru
Канцлер Германии Олаф Шольц намерен побеседовать по телефону с президентом России Владимиром Путиным о происходящем на Украине. Об этом он заявил в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger.
"Я намереваюсь в подходящее время снова поговорить с Путиным", — сказал Шольц.
Он подчеркнул, что с последнего разговора с Путиным уже прошло достаточно много времени. Журналисты также спросили у Шольца о возможной смене власти в России. Тот в ответ назвал подобные вопросы спекулятивными и отметил, что "в грош не ставит" их.
"В конечном итоге должно быть [заключено] соглашение между властями в Москве и Киеве", — подчеркнул глава немецкого правительства.
Напомним, ещё в декабре 2022 года Шольц заявлял о необходимости продолжать диалог с Путиным даже при разных точках зрения. Тогда же он сообщил, что нужно вернуться к мирному порядку с РФ. Позднее Шольц рассказал о частых и очень долгих телефонных разговорах с российским лидером после последней личной встречи в Москве в 2022 году. Они обсуждали конкретные вопросы обмена заключёнными, экспорт зерна, обстановку на Запорожской АЭС, пути урегулирования конфликта на Украине. В марте Шольц раскрыл несколько деталей его разговоров с Путиным.