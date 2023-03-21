Шольц раскрыл несколько деталей его разговоров с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что иногда его переговоры с президентом России Владимиром Путиным по телефону длились до полутора часов. Он сообщил об этом в Дюссельдорфе на мероприятии газеты "Райнише пост".

"Это долгие переговоры — иногда час, иногда полтора. Иногда на немецком, иногда с переводом", — сказал Шольц.