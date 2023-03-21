Шольц раскрыл несколько деталей его разговоров с Путиным
Шольц рассказал, что его телефонные разговоры с Путиным длились до 1,5 часа
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что иногда его переговоры с президентом России Владимиром Путиным по телефону длились до полутора часов. Он сообщил об этом в Дюссельдорфе на мероприятии газеты "Райнише пост".
"Это долгие переговоры — иногда час, иногда полтора. Иногда на немецком, иногда с переводом", — сказал Шольц.
По его словам, с Путиным они общались вежливо, обращались друг к другу на вы.
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