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20 марта, 22:49

Шольц раскрыл несколько деталей его разговоров с Путиным

Шольц рассказал, что его телефонные разговоры с Путиным длились до 1,5 часа

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что иногда его переговоры с президентом России Владимиром Путиным по телефону длились до полутора часов. Он сообщил об этом в Дюссельдорфе на мероприятии газеты "Райнише пост".

"Это долгие переговоры — иногда час, иногда полтора. Иногда на немецком, иногда с переводом", — сказал Шольц.

По его словам, с Путиным они общались вежливо, обращались друг к другу на вы.

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Отметим, что Шольц не раз высказывался за продолжение диалога с Путиным. Так, канцлер ФРГ называл важными телефонные переговоры с российским лидером.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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