20-летнему россиянину в США грозит до 25 лет по обвинению в кибервымогательстве

В США арестован гражданин РФ Руслан Астамиров, ему предъявлены обвинения о причастности к кибервымогательствам. Информация опубликована на сайте Министерства юстиции США.

Следствие считает, что 20-летний россиянин лично осуществил с помощью вредоносной программы LockBit как минимум пять атак на компьютерные системы в разных странах, в том числе и в США. Молодого человека собираются доставить в суд в четверг, уточняется, что он третий из группы использующих LockBit хакеров, кому были предъявлены обвинения, и второй из тех, кого удалось задержать.

Астамирову предъявили два обвинения: заговор с целью мошенничества с применением проводных средств связи и заговор с целью причинения преднамеренного ущерба компьютерной технике и передачи требований выкупа. Наказание по первой статье может достигать 20 лет лишения свободы, а по второй — пяти лет.

Хакеры, использующие LockBit, совершили уже 1,4 тысячи атак, нацеленных на компьютерные сети по всему миру, заявляют правоохранительные органы США. Уточняется, что сумма всех требований выкупов, которые предъявляли своим жертвам вымогатели, превышает значение в 100 миллионов долларов. А фактически хакерам перевели "по меньшей мере десятки миллионов" в криптовалютах.