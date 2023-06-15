Собянин объявил даты празднования Дня города в Москве
В Москве День города предполагается отметить с 8-го по 10 сентября. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в интервью РИА "Новости" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"В сентябре, да, конечно. Наверное, 8-го, 9-го, 10 сентября", — сказал градоначальник в ответ на соответствующий вопрос.
Особенностью этого праздника, по словам Собянина, будет формирование ощущения победы у москвичей. Он подчеркнул, что если у ребят на фронте всё "будет получаться и они достойно выдержат эти испытания, то это и будет главным".
А ранее Лайф писал, что Собянин лично подал в Мосгоризбирком пакет документов для участия в выборах главы города. Документы были проверены, после чего мэру выдали "письменное подтверждение и справку-разрешение на открытие специального избирательного счёта для создания и формирования избирательного фонда кандидата".
ТАСС / Сергей Карпухин