Собянин объявил даты празднования Дня города в Москве

В Москве День города предполагается отметить с 8-го по 10 сентября. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в интервью РИА "Новости" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В сентябре, да, конечно. Наверное, 8-го, 9-го, 10 сентября", — сказал градоначальник в ответ на соответствующий вопрос.

Особенностью этого праздника, по словам Собянина, будет формирование ощущения победы у москвичей. Он подчеркнул, что если у ребят на фронте всё "будет получаться и они достойно выдержат эти испытания, то это и будет главным".