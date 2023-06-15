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15 июня, 18:32

Собянин объявил даты празднования Дня города в Москве

В Москве День города предполагается отметить с 8-го по 10 сентября. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в интервью РИА "Новости" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В сентябре, да, конечно. Наверное, 8-го, 9-го, 10 сентября", — сказал градоначальник в ответ на соответствующий вопрос.

Особенностью этого праздника, по словам Собянина, будет формирование ощущения победы у москвичей. Он подчеркнул, что если у ребят на фронте всё "будет получаться и они достойно выдержат эти испытания, то это и будет главным".

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А ранее Лайф писал, что Собянин лично подал в Мосгоризбирком пакет документов для участия в выборах главы города. Документы были проверены, после чего мэру выдали "письменное подтверждение и справку-разрешение на открытие специального избирательного счёта для создания и формирования избирательного фонда кандидата".

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ТАСС / Сергей Карпухин

Лариса Сафронова
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