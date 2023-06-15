Зеленский о контрнаступлении ВСУ: Всё выглядит неплохо

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ и выступил с утверждением, что на текущий момент оно "выглядит неплохо". Так он ответил на соответствующий вопрос в интервью телеканалу NBC News.

"Всё выглядит неплохо. Я бы сказал, что в целом позитивно. Но это трудно. Наши героические люди, наши войска, которые сейчас находятся на передовой, сталкиваются с очень жёстким сопротивлением. И вы понимаете почему? Потому что для России проиграть эту битву на Украине означало бы фактически проиграть войну", — говорит Зеленский.

По словам украинского лидера, ВСУ достигли бы ещё большего успеха, если бы Запад не тянул с поставками оружия, особенно с истребителями F-16.