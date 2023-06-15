Зеленский о контрнаступлении ВСУ: Всё выглядит неплохо
Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ и счёл, что оно идёт позитивно
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ и выступил с утверждением, что на текущий момент оно "выглядит неплохо". Так он ответил на соответствующий вопрос в интервью телеканалу NBC News.
"Всё выглядит неплохо. Я бы сказал, что в целом позитивно. Но это трудно. Наши героические люди, наши войска, которые сейчас находятся на передовой, сталкиваются с очень жёстким сопротивлением. И вы понимаете почему? Потому что для России проиграть эту битву на Украине означало бы фактически проиграть войну", — говорит Зеленский.
По словам украинского лидера, ВСУ достигли бы ещё большего успеха, если бы Запад не тянул с поставками оружия, особенно с истребителями F-16.
Украинское наступление началось 4 июня с атаки сразу на семи направлениях и сейчас находится в активной фазе. За это время Киев потерял более 7,5 тысячи солдат. Лайф подсчитал, какую и сколько техники НАТО утилизировала Россия с начала контрнаступления ВСУ.
t.me / V_Zelenskiy_official