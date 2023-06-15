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Регион
Опубликовано 15 июня 2023, 18:19
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Армия России преодолевает ожесточённое сопротивление ВСУ и наступает в Марьинке

Командир "Ахмата" Алаудинов рассказал о наступлении российских сил в Марьинке

Российские военные планомерно наступают в Марьинке ДНР, несмотря на ожесточённое сопротивление Вооружённых сил Украины, сообщил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"Противник оказывает ожесточённое сопротивление. Наши бойцы планомерно двигаются вперёд, работа продолжается. Спецназ "Ахмат", 78-й полк, 150-я дивизия и сосед справа — 5-я бригада ВС РФ — делают свою работу слаженно. Где-то противник пытается контратаковать, но на нашем участке противника мы молотим так, что он забыл и о мысли наступать", — написал генерал-майор у себя в телеграме.

Вместе с тем Алаудинов допустил, что бывает такое, что "где-то что-то" приходится оставлять "на несколько дней или часов", однако затем в итоге этот участок отбивают у украинской армии уничтожением "огромного количества" живой силы.

ВСУ пошли в наступление на одной из самых горячих точек фронта
ВСУ пошли в наступление на одной из самых горячих точек фронта

Напомним, распиаренное контрнаступление ВСУ началось 4 июня, однако за все эти дни противник не смог добиться успехов ни на одном из направлений. По словам президента РФ Владимира Путина, украинские военнослужащие несут колоссальные потери.

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ТАСС / Станислав Красильников

Андрей Бражников
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