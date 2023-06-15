Армия России преодолевает ожесточённое сопротивление ВСУ и наступает в Марьинке
Командир "Ахмата" Алаудинов рассказал о наступлении российских сил в Марьинке
Российские военные планомерно наступают в Марьинке ДНР, несмотря на ожесточенное сопротивление Вооружённых сил Украины, сообщил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
"Противник оказывает ожесточённое сопротивление. Наши бойцы планомерно двигаются вперёд, работа продолжается. Спецназ "Ахмат", 78-й полк, 150-я дивизия и сосед справа — 5-я бригада ВС РФ делают свою работу слаженно. Где-то противник пытается контратаковать, но на нашем участке противника мы молотим так, что он забыл и о мысли наступать", — написал генерал-майор у себя в Телеграме.
Вместе с тем Алаудинов допустил, что бывает такое, что "где-то что-то" приходится оставлять "на несколько дней или часов", однако затем в итоге этот участок отбивают у украинской армии уничтожением "огромного количества" живой силы.
Напомним, распиаренное контрнаступление ВСУ началось 4 июня, однако за все эти дни противник не смог добиться успехов ни на одном из направлений. По словам президента РФ Владимира Путина, украинские военнослужащие несут колоссальные потери.
ТАСС / Станислав Красильников