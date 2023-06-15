Блогерша сняла "дикую войну" туристов на Майорке

Тиктокерша по имени Джиллиан выложила запись с курорта на Майорке, где можно увидеть, как туристы "воюют за шезлонги" у бассейна отеля, где она поселилась. Публикацию заметило и распространило британское издание Daily Star.

Конкуренция за шезлонги в отеле на Майорке. Видео © TikTok / makeup_cleanse_repeat

В ролике, снятом девушкой во время отдыха на испанском курорте, заметно, как постояльцы отеля "забивают" за собой места на лежаках с помощью полотенец. Автор видео поясняет, что таким диким способом отдыхающие бронируют себе шезлонги, поэтому уже с раннего утра не остаётся ни одного свободного места. Ситуация в своём абсурде дошла до того, что полотенца просто не убирают с шезлонгов всю неделю, возмутилась тиктокерша.

"Это самая нелепая ситуация с шезлонгами, которую я когда-либо видела", — поразилась Джиллиан.

Публикация блогерши собрала более 23 тысяч лайков. Подписчики поддержали автора в её негодовании и подвергли критике "шезлонговых бойцов". К слову, больше всего лайков на комментариях, авторы которых предлагают просто повыкидывать все эти полотенца в море.