Никарагуа планирует подключиться к платёжной системе "Мир"
Советник президента Никарагуа: Мы заинтересованы в подключении к системе "Мир"
В Никарагуа заинтересованы в подключении банковской системы страны к платёжной системе "Мир" и изучают опыт её использования на Кубе. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) полномочный представитель президента республики по взаимодействию с Россией, советник по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортега Мурильо.
"Мы хотим применять платёжную систему "Мир". Мы видим, какой опыт есть в этом на Кубе, и пытаемся его перенять в Никарагуа, обучать наших специалистов", — сказал он на сессии бизнес-диалога "Россия – Латинская Америка".
По словам политика, власти Никарагуа заинтересованы в использовании рублей, так как ищут новые возможности, чтобы ускорить процесс дедолларизации экономики и сбросить "империалистическое иго доллара".
А ранее гендиректор News Media Максим Иксанов объяснил, какой сигнал Россия подаёт миру, проводя ПМЭФ. Он также подчеркнул, что форум в этом году характеризуют яркий контент и интересные спикеры, которые говорят не только о бизнесе.
Shutterstock