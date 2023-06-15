Никарагуа планирует подключиться к платёжной системе "Мир"

В Никарагуа заинтересованы в подключении банковской системы страны к платёжной системе "Мир" и изучают опыт её использования на Кубе. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) полномочный представитель президента республики по взаимодействию с Россией, советник по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортега Мурильо.

"Мы хотим применять платёжную систему "Мир". Мы видим, какой опыт есть в этом на Кубе, и пытаемся его перенять в Никарагуа, обучать наших специалистов", — сказал он на сессии бизнес-диалога "Россия – Латинская Америка".

По словам политика, власти Никарагуа заинтересованы в использовании рублей, так как ищут новые возможности, чтобы ускорить процесс дедолларизации экономики и сбросить "империалистическое иго доллара".