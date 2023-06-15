Гендиректор News Media объяснил, какой сигнал Россия подаёт миру, проводя ПМЭФ

Проводя Петербургский международный экономический форум, Россия подаёт миру очень важный и правильный сигнал: нас так просто не сломаешь. Об этом Лайфу рассказал генеральный директор медиахолдинга News Media (включает Life, Mash, Shot, Super) Максим Иксанов, который принял участие в дискуссии на панели "Инвестиционный потенциал креативных индустрий в России", организованной при поддержке VK. Он также подчеркнул, что ПМЭФ в этом году характеризуют яркий контент и интересные спикеры, которые говорят не только о бизнесе.

"Посыл очень правильный. В том, что Россия есть и всегда будет. Нас так просто не сломаешь. Мы прём вперёд, и мы ни перед чем не остановимся", — отметил Иксанов.

Он признался, что его ожидания от ПМЭФ полностью оправдались. В этом году организаторы действительно постарались на славу и вложились в контент. Представлено огромное количество стендов, а спикеры, по его словам, пришли самые интересные: говорят не только про бизнес, но и про будущее, а также креативные вещи.

Генеральный директор News Media Максим Иксанов поделился впечатлениями от ПМЭФ. Видео © LIFE