"Трусы снимай!": Фермер и чиновник залезли в чан с молоком на заводе под Ростовом
Фермер и чиновник искупались в чане с молоком на заводе в Ростовской области
Фермер с другом искупались в чане с молоком на предприятии в Ростовской области. Один из них перед тем, как залезть в чан, снял трусы, второй же это делать постеснялся, пишет SHOT.
Фермер и чиновник искупались в молоке на предприятии в Ростовской области. Видео © SHOT
"Процедуру омоложения" устроили на хуторе Костылевка. Зрители узнали в купающихся главу крестьянско-фермерского хозяйства Дмитрия Г., а также чиновника и бывшего участкового Максима М.
Предприятие, где происходила вечеринка, занимается производством молока. Супруга одного из мужчин уже попыталась оправдать фермера, заявив, что потребители могут не переживать, мол, это было не молоко, а химикаты, которые среагировали на мужчин и побелели.
А ранее в отеле Анапы пьяный турист отстрелил из травмата пальцы отдыхавшему постояльцу. Мужчине оторвало фалангу мизинца и раздробило кончик безымянного пальца. Его экстренно госпитализировали, а пальцы пришлось ампутировать.
Кадр из видео SHOT