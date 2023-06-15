"Трусы снимай!": Фермер и чиновник залезли в чан с молоком на заводе под Ростовом

Фермер с другом искупались в чане с молоком на предприятии в Ростовской области. Один из них перед тем, как залезть в чан, снял трусы, второй же это делать постеснялся, пишет SHOT.

Фермер и чиновник искупались в молоке на предприятии в Ростовской области. Видео © SHOT

"Процедуру омоложения" устроили на хуторе Костылевка. Зрители узнали в купающихся главу крестьянско-фермерского хозяйства Дмитрия Г., а также чиновника и бывшего участкового Максима М.

Предприятие, где происходила вечеринка, занимается производством молока. Супруга одного из мужчин уже попыталась оправдать фермера, заявив, что потребители могут не переживать, мол, это было не молоко, а химикаты, которые среагировали на мужчин и побелели.