Регион

Уведомления отключены

15 июня, 19:40

"Трусы снимай!": Фермер и чиновник залезли в чан с молоком на заводе под Ростовом

Фермер и чиновник искупались в чане с молоком на заводе в Ростовской области

Фермер с другом искупались в чане с молоком на предприятии в Ростовской области. Один из них перед тем, как залезть в чан, снял трусы, второй же это делать постеснялся, пишет SHOT.

Фермер и чиновник искупались в молоке на предприятии в Ростовской области. Видео © SHOT

"Процедуру омоложения" устроили на хуторе Костылевка. Зрители узнали в купающихся главу крестьянско-фермерского хозяйства Дмитрия Г., а также чиновника и бывшего участкового Максима М.

Предприятие, где происходила вечеринка, занимается производством молока. Супруга одного из мужчин уже попыталась оправдать фермера, заявив, что потребители могут не переживать, мол, это было не молоко, а химикаты, которые среагировали на мужчин и побелели.

Подшофе к звёздам: Как топ-менеджер Центра подготовки космонавтов Дубинин гоняет пьяным за рулём

Подшофе к звёздам: Как топ-менеджер Центра подготовки космонавтов Дубинин гоняет пьяным за рулём

А ранее в отеле Анапы пьяный турист отстрелил из травмата пальцы отдыхавшему постояльцу. Мужчине оторвало фалангу мизинца и раздробило кончик безымянного пальца. Его экстренно госпитализировали, а пальцы пришлось ампутировать.

Обложка ©

Кадр из видео SHOT

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров