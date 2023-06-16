Депутат Тарбаев раскрыл атмосферу, царящую на ПМЭФ
Депутат Тарбаев: На ПМЭФ всё происходит без раскачки
На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) царит динамичная атмосфера, нет времени на раскачку. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказал председатель Комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.
"Надо сказать, что на форуме всё проходит без раскачки: люди сходу начинают говорить — и говорить вещи конструктивные", — сказал политик, отметив, что депутатам важно услышать, как люди делятся практикой, чтобы успешнее формулировать законодательные акты.
А ранее ФТС на ПМЭФ привела цифры, подтверждающие разворот с Запада на Восток. Так, прирост контейнерных перевозок через порты Дальнего Востока в этом году составил 34% по отношению к прошлому году, в котором показатели также демонстрировали рост.
t.me / Сангаджи Тарбаев