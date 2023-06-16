Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 июня 2023, 01:50

Депутат Тарбаев раскрыл атмосферу, царящую на ПМЭФ

Депутат Тарбаев: На ПМЭФ всё происходит без раскачки

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) царит динамичная атмосфера, нет времени на раскачку. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказал председатель Комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

"Надо сказать, что на форуме всё проходит без раскачки: люди сходу начинают говорить — и говорить вещи конструктивные", — сказал политик, отметив, что депутатам важно услышать, как люди делятся практикой, чтобы успешнее формулировать законодательные акты.

Петербургский международный экономический форум – 2023: что известно
Петербургский международный экономический форум – 2023: что известно

А ранее ФТС на ПМЭФ привела цифры, подтверждающие разворот с Запада на Восток. Так, прирост контейнерных перевозок через порты Дальнего Востока в этом году составил 34% по отношению к прошлому году, в котором показатели также демонстрировали рост.

BannerImage

t.me / Сангаджи Тарбаев

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Госдума
  • ПМЭФ
  • Экономика РФ
  • Общество
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar