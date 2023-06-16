Депутат Тарбаев раскрыл атмосферу, царящую на ПМЭФ

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) царит динамичная атмосфера, нет времени на раскачку. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказал председатель Комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

"Надо сказать, что на форуме всё проходит без раскачки: люди сходу начинают говорить — и говорить вещи конструктивные", — сказал политик, отметив, что депутатам важно услышать, как люди делятся практикой, чтобы успешнее формулировать законодательные акты.