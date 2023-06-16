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16 июня, 05:39

Токаев освободил от должности посла республики в России Ермека Кошербаева

Посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев освобождён от должности. Такое решение принял президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он назначил бывшего посла новым главой администрации Восточно-Казахстанской области.

"Назначить Кошербаева Ермека Беделбаевича акимом Восточно-Казахстанской области, освободив от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации", — сказано в сообщении пресс-службы главы государства.

Назначение Ермека Кошербаева на должность посла Казахстана в России датировано январём 2020 года.

Токаев наградил погибших при пожаре на востоке Казахстана орденом "Курмет"

Токаев наградил погибших при пожаре на востоке Казахстана орденом "Курмет"

Ранее Лайф писал о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отчитал вице-министра по ЧС Марата Кульдикова из-за лесных пожаров в Абайской области, в результате которых погибло 14 человек.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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