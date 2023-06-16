Токаев освободил от должности посла республики в России Ермека Кошербаева

Посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев освобождён от должности. Такое решение принял президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он назначил бывшего посла новым главой администрации Восточно-Казахстанской области.

"Назначить Кошербаева Ермека Беделбаевича акимом Восточно-Казахстанской области, освободив от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации", — сказано в сообщении пресс-службы главы государства.

Назначение Ермека Кошербаева на должность посла Казахстана в России датировано январём 2020 года.