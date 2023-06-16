С начала СВО более 10 тысяч военных получили выплаты за уничтожение техники ВСУ

С начала СВО более 10 тысяч военнослужащих в России получили выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника. Об этом рассказали в Минобороны.

"В 2022 году за личное уничтожение 11 586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7064 российских военнослужащих. В период с 1 января по 31 мая текущего года за лично уничтоженные 4415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3193 российских военнослужащих", — указали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что военнослужащим выплатили по 300 тысяч рублей за уничтоженные с начала 2023 года 45 украинских вертолётов и 71 самолёт противника.

"По 100 тысяч рублей в 2023 году получены военнослужащими подразделений сухопутных и воздушно-десантных войск, а также морской пехоты, в том числе артиллерийских подразделений, за уничтожение каждой из многих сотен единиц бронетанковой техники ВСУ", — указали в Минобороны.

За уничтожение в 2023 году 1501 боевой бронированной машины, 203 самоходных артиллерийских установок, а также 85 установок реактивных систем залпового огня военные получили по 50 тысяч рублей.

По 300 тысяч рублей бойцы ВС РФ получили за ликвидацию 15 установок "Точка-У" и реактивных систем залпового огня HIMARS ВСУ. За каждый из 1211 сбитых украинских беспилотников средней дальности выплачено по 50 тысяч рублей.