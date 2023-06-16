С начала СВО более 10 тысяч военных получили выплаты за уничтожение техники ВСУ
С начала спецоперации более 10 тысяч российских военных получили выплаты за личное уничтожение или захват украинских вооружений. За всё время бойцы ВС РФ уничтожили более 15 тысяч единиц техники. Данные приводят в Минобороны РФ.
"В 2022 году за личное уничтожение 11 586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7064 российских военнослужащих. В период с 1 января по 31 мая текущего года за лично уничтоженные 4415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3193 российских военнослужащих", — указали в ведомстве.
Что касается сумм выплат, то за сбитые с начала 2023 года 45 украинских вертолётов и 71 самолёт военные получили по 300 тысяч рублей, а за бронетанковую технику ВСУ — по 100 тысяч. По 50 тысяч рублей получили бойцы, уничтожившие боевые бронемашины, самоходные артустановки и установки РСЗО. Также по 300 тысяч рублей бойцы ВС РФ получили за ликвидацию 15 установок "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS ВСУ. За каждый из 1211 сбитых украинских беспилотников средней дальности выплачено по 50 тысяч рублей.
Кстати, получить выплаты за уничтоженную технику противника российские военные могут не только от Минобороны. Так, певцы Николай Басков и Григорий Лепс собрались выплачивать по одному миллиону рублей за уничтожение каждого вражеского танка "Леопард" или "Абрамс". В Кремле на порыв артистов отреагировали позитивно.
Telegram / Минобороны России