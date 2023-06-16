С начала СВО более 10 тысяч военных получили выплаты за уничтожение техники ВСУ

С начала спецоперации более 10 тысяч российских военных получили выплаты за личное уничтожение или захват украинских вооружений. За всё время бойцы ВС РФ уничтожили более 15 тысяч единиц техники. Данные приводят в Минобороны РФ.

"В 2022 году за личное уничтожение 11 586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7064 российских военнослужащих. В период с 1 января по 31 мая текущего года за лично уничтоженные 4415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3193 российских военнослужащих", — указали в ведомстве.

Что касается сумм выплат, то за сбитые с начала 2023 года 45 украинских вертолётов и 71 самолёт военные получили по 300 тысяч рублей, а за бронетанковую технику ВСУ — по 100 тысяч. По 50 тысяч рублей получили бойцы, уничтожившие боевые бронемашины, самоходные артустановки и установки РСЗО. Также по 300 тысяч рублей бойцы ВС РФ получили за ликвидацию 15 установок "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS ВСУ. За каждый из 1211 сбитых украинских беспилотников средней дальности выплачено по 50 тысяч рублей.