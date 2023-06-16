Рогов сообщил о тревожной обстановке в Запорожье из-за массовых облав
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в городе Запорожье сложилась тревожная обстановка. По его словам, там проводятся облавы и насильная мобилизация.
"Проводятся массовые облавы и репрессии. Всех, кто неугоден, насильно мобилизируют, объявляют шпионами. Идёт расправа над мирным населением", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Ранее Владимир Рогов сообщал о том, что на Запорожском направлении снизилась наступательная активность ВСУ. По его словам, это связано с затяжными проливными дождями.
Wikipedia / Mixabest