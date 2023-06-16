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Регион
Опубликовано 16 июня 2023, 06:17

Рогов сообщил о тревожной обстановке в Запорожье из-за массовых облав

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в городе Запорожье сложилась тревожная обстановка. По его словам, там проводятся облавы и насильная мобилизация.

"Проводятся массовые облавы и репрессии. Всех, кто неугоден, насильно мобилизируют, объявляют шпионами. Идёт расправа над мирным населением", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

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Ранее Владимир Рогов сообщал о том, что на Запорожском направлении снизилась наступательная активность ВСУ. По его словам, это связано с затяжными проливными дождями.

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Wikipedia / Mixabest

Илья Суриков
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